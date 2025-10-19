GALLERY: Football vs. Arkansas

Texas A&M takes to the first of three consecutive road games in Fayetteville, facing Arkansas away for the first time in over a decade. In a showcase of offensive excellence and defensive blunders, the Aggies win 45-42 in a game with few drives without points.
Senior Arkansas running back Mike Washington Jr. (4) runs the ball deep during Texas A&M football’s game against Arkansas at Donald W. Reynolds Stadium on Saturday, Oct. 18, 2025. (Adriano Espinosa/The Battalion)
Senior quarterback Taylen Green (10) runs from senior corner back Cashius Howell (7) during Texas A&M football’s game against Arkansas at Donald W. Reynolds Stadium on Saturday, Oct. 18, 2025. (Adriano Espinosa/The Battalion)
Sophomore redshirt quarterback Marcel Reed (10) celebrates with graduate student offensive lineman Ar’maj Reed-Adams (55) during Texas A&M Football’s game against Arkansas at Donald W. Reynolds Razorback Stadium on Saturday, Oct. 18th, 2025. (Anna Haley/The Battalion).
Sophomore redshirt quarterback Marcel Reed (10) smiles during Texas A&M Football’s game against Arkansas at Donald W. Reynolds Razorback Stadium on Saturday, Oct. 18t, 2025. (Anna Haley/The Battalion)
Redshirt sophomore quarterback Marcel Reed (10) dives into a first down during Texas A&M football’s game against Arkansas at Donald W. Reynolds Stadium on Saturday, Oct. 18, 2025. (Adriano Espinosa/The Battalion)
Graduate tight end Nate Boerkircher (87) attempts tp escape Arkansas sophomore defensive lineman Charlie Collins (9) during Texas A&M Football’s game against Arkansas at Donald W. Reynolds Razorback Stadium on Saturday, Oct. 18th, 2025. (Anna Haley/The Battalion)
Redshirt sophomore running back Marcel Reed (10) fakes a handoff during Texas A&M football’s game against Arkansas at Donald W. Reynolds Stadium on Saturday, Oct. 18, 2025. (Adriano Espinosa/The Battalion)
Sophomore runningback Rueben Owens (4) barrels forward into the endzone during Texas A&M football’s game against Arkansas at Donald W. Reynolds Stadium on Saturday, Oct. 18, 2025. (Adriano Espinosa/The Battalion)
Redshirt sophomore defensive end Rylan Kennedy (15) drags Arkansas redshirt sophomore wide receiver Kam Shanks (15) down during Texas A&M Football’s game against Arkansas at Donald W. Reynolds Razorback Stadium on Saturday, Oct. 18th, 2025. (Anna Haley/The Battalion)
Redshirt sophomore quarterback Marcel Reed (10) runs the ball during Texas A&M Football’s game against Arkansas at Donald W. Reynolds Razorback Stadium on Saturday, Oct. 18th, 2025. (Anna Haley/The Battalion)
Redshirt sophomore running back Rueben Owens II (4) gets taken down during Texas A&M Football’s game against Arkansas at Donald W. Reynolds Razorback Stadium on Saturday, Oct. 18th, 2025. (Anna Haley/The Battalion)
Redshirt senior running back Amari Daniels (5) gets taken down during Texas A&M Football’s game against Arkansas at Donald W. Reynolds Razorback Stadium on Saturday, Oct. 18th, 2025. (Anna Haley/The Battalion)
Senior cornerback Will Lee III (4) and graduate defensive tackle Albert Regis (17) celebrate during Texas A&M Football’s game against Arkansas at Donald W. Reynolds Razorback Stadium on Saturday, Oct. 18th, 2025. (Anna Haley/The Battalion)
Freshman defensive end Marco Jones tackles senior quarterback Taylen Green (10) during Texas A&M football’s game against Arkansas at Donald W. Reynolds Stadium on Saturday, Oct. 18, 2025. (Adriano Espinosa/The Battalion)
Junior wide receiver KC Concepcion (7) catches a ball flung out of bounds during Texas A&M football’s game against Arkansas at Donald W. Reynolds Stadium on Saturday, Oct. 18, 2025. (Adriano Espinosa/The Battalion)
Junior offensive lineman Chase Bisontis (71) blocks senior defensive back Larry Worth III (3) during Texas A&M football’s game against Arkansas at Donald W. Reynolds Stadium on Saturday, Oct. 18, 2025. (Adriano Espinosa/The Battalion)
Redshirt sophomore quarterback Marcel Reed (10) runs the ball during Texas A&M football’s game against Arkansas at Donald W. Reynolds Stadium on Saturday, Oct. 18, 2025. (Adriano Espinosa/The Battalion)
Sophomore running back Rueben Owens (4) reacts to second rushing touchdown during Texas A&M football’s game against Arkansas at Donald W. Reynolds Stadium on Saturday, Oct. 18, 2025. (Adriano Espinosa/The Battalion)
Junior safety Dalton Brooks (25) tackles Arkansas senior running back Mike Washington Jr. (4) during Texas A&M Football’s game against Arkansas at Donald W. Reynolds Razorback Stadium on Saturday, Oct. 18th, 2025. (Anna Haley/The Battalion)
Freshman defensive end Marco Jones (10) sacks Arkansas redshirt senior quarterback Taylen Green (10) during Texas A&M Football’s game against Arkansas at Donald W. Reynolds Razorback Stadium on Saturday, Oct. 18th, 2025. (Anna Haley/The Battalion)
Sophomore wide receiver Mario Craver (1) loses the ball during Texas A&M Football’s game against Arkansas at Donald W. Reynolds Razorback Stadium on Saturday, Oct. 18th, 2025. (Anna Haley/The Battalion)
Arkansas scores a touchdown during Texas A&M football’s game against Arkansas at Donald W. Reynolds Stadium on Saturday, Oct. 18, 2025. (Adriano Espinosa/The Battalion)
Sophomore wide receiver Ashton Bethel-Roman (3) battles redshirt sophomore defensive back Kani Walker (13) for a pass during Texas A&M football’s game against Arkansas at Donald W. Reynolds Stadium on Saturday, Oct. 18, 2025. (Adriano Espinosa/The Battalion)
Graduate running back EJ Smith hurdles Arkansas senior defensive back Caleb Wooden (22) during Texas A&M Football’s game against Arkansas at Donald W. Reynolds Razorback Stadium on Saturday, Oct. 18th, 2025. (Anna Haley/The Battalion)
Junior wide receiver KC Concepcion (7) takes a tumble during Texas A&M Football’s game against Arkansas at Donald W. Reynolds Razorback Stadium on Saturday, Oct. 18th, 2025. (Anna Haley/The Battalion)
Senior cornerback Will Lee III (4) attempts to escape a tackle during Texas A&M Football’s game against Arkansas at Donald W. Reynolds Razorback Stadium on Saturday, Oct. 18, 2025. (Anna Haley/The Battalion)
Graduate offensive lineman Reuban Fatheree II (75) hugs his dad after Texas A&M football’s game against Arkansas at Donald W. Reynolds Stadium on Saturday, Oct. 18, 2025. (Adriano Espinosa/The Battalion)
Junior wide receiver KC Concepcion (7) sways to the Arkansas Band’s music after Texas A&M football’s game against Arkansas at Donald W. Reynolds Stadium on Saturday, Oct. 18, 2025. (Adriano Espinosa/The Battalion)
