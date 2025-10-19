The Student News Site of Texas A&M University - College Station

The Battalion
Healthfair https tx.ag uhshealthfair
The Student News Site of Texas A&M University - College Station

The Battalion
Healthfair https tx.ag uhshealthfair
The Student News Site of Texas A&M University - College Station

The Battalion
Healthfair https tx.ag uhshealthfair

GALLERY: Football vs. Arkansas

Texas A&M takes to the first of three consecutive road games in Fayetteville, facing Arkansas away for the first time in over a decade. In a showcase of offensive excellence and defensive blunders, the Aggies win 45-42 in a game with few drives without points.
Adriano Espinosa and Anna Haley
October 19, 2025

  • Reveille Handler Wilson Winchester talks with Reveille X before Texas A&M football’s game against Arkansas at Donald W. Reynolds Stadium on Saturday, Oct. 18, 2025. (Adriano Espinosa/The Battalion)

    Photo by Adriano Espinosa

  • Redshirt sophomore quarterback Marcel Reed (10) before Texas A&M football’s game against Arkansas at Donald W. Reynolds Stadium on Saturday, Oct. 18, 2025. (Adriano Espinosa/The Battalion)

    Photo by Adriano Espinosa

  • Senior defensive lineman Nana Boadi-Owusu (12) before Texas A&M football’s game against Arkansas at Donald W. Reynolds Stadium on Saturday, Oct. 18, 2025. (Adriano Espinosa/The Battalion)

    Photo by Adriano Espinosa

  • A passionate Arkansas fan before Texas A&M football’s game against Arkansas at Donald W. Reynolds Stadium on Saturday, Oct. 18, 2025. (Adriano Espinosa/The Battalion)

    Photo by Adriano Espinosa

  • Reveille X in rain gear before Texas A&M football’s game against Arkansas at Donald W. Reynolds Stadium on Saturday, Oct. 18, 2025. (Adriano Espinosa/The Battalion)

    Photo by Adriano Espinosa

  • The Arkansas Razorbacks run out before Texas A&M football’s game against Arkansas at Donald W. Reynolds Stadium on Saturday, Oct. 18, 2025. (Adriano Espinosa/The Battalion)

    Photo by Adriano Espinosa

  • Senior Arkansas running back Mike Washington Jr. (4) runs the ball deep during Texas A&M football’s game against Arkansas at Donald W. Reynolds Stadium on Saturday, Oct. 18, 2025. (Adriano Espinosa/The Battalion)

    Photo by Adriano Espinosa

  • Senior quarterback Taylen Green (10) runs from senior corner back Cashius Howell (7) during Texas A&M football’s game against Arkansas at Donald W. Reynolds Stadium on Saturday, Oct. 18, 2025. (Adriano Espinosa/The Battalion)

    Photo by Adriano Espinosa

  • Sophomore redshirt quarterback Marcel Reed (10) celebrates with graduate student offensive lineman Ar’maj Reed-Adams (55) during Texas A&M Football’s game against Arkansas at Donald W. Reynolds Razorback Stadium on Saturday, Oct. 18th, 2025. (Anna Haley/The Battalion).

  • Sophomore redshirt quarterback Marcel Reed (10) smiles during Texas A&M Football’s game against Arkansas at Donald W. Reynolds Razorback Stadium on Saturday, Oct. 18t, 2025. (Anna Haley/The Battalion)

    Photo by Anna Haley

  • Redshirt sophomore quarterback Marcel Reed (10) dives into a first down during Texas A&M football’s game against Arkansas at Donald W. Reynolds Stadium on Saturday, Oct. 18, 2025. (Adriano Espinosa/The Battalion)

    Photo by Adriano Espinosa

  • A spirit team member waves the Arkansas Razorbacks flag during Texas A&M football’s game against Arkansas at Donald W. Reynolds Stadium on Saturday, Oct. 18, 2025. (Adriano Espinosa/The Battalion)

    Photo by Adriano Espinosa

  • Graduate tight end Nate Boerkircher (87) attempts tp escape Arkansas sophomore defensive lineman Charlie Collins (9) during Texas A&M Football’s game against Arkansas at Donald W. Reynolds Razorback Stadium on Saturday, Oct. 18th, 2025. (Anna Haley/The Battalion)

  • Redshirt sophomore running back Marcel Reed (10) fakes a handoff during Texas A&M football’s game against Arkansas at Donald W. Reynolds Stadium on Saturday, Oct. 18, 2025. (Adriano Espinosa/The Battalion)

    Photo by Adriano Espinosa

  • Sophomore runningback Rueben Owens (4) barrels forward into the endzone during Texas A&M football’s game against Arkansas at Donald W. Reynolds Stadium on Saturday, Oct. 18, 2025. (Adriano Espinosa/The Battalion)

    Photo by Adriano Espinosa

  • Redshirt senior cornerback Tyreek Chappell (7) during Texas A&M Football’s game against Arkansas at Donald W. Reynolds Razorback Stadium on Saturday, Oct. 18th, 2025. (Anna Haley/The Battalion)

  • Sophomore running back Jamarion Morrow (23) runs the ball during Texas A&M football’s game against Arkansas at Donald W. Reynolds Stadium on Saturday, Oct. 18, 2025. (Adriano Espinosa/The Battalion)

    Photo by Adriano Espinosa

  • Junior wide receiver KC Concepcion runs the ball during Texas A&M football’s game against Arkansas at Donald W. Reynolds Stadium on Saturday, Oct. 18, 2025. (Adriano Espinosa/The Battalion)

    Photo by Adriano Espinosa

  • Redshirt sophomore defensive end Rylan Kennedy (15) drags Arkansas redshirt sophomore wide receiver Kam Shanks (15) down during Texas A&M Football’s game against Arkansas at Donald W. Reynolds Razorback Stadium on Saturday, Oct. 18th, 2025. (Anna Haley/The Battalion)

  • Redshirt sophomore quarterback Marcel Reed (10) runs the ball during Texas A&M Football’s game against Arkansas at Donald W. Reynolds Razorback Stadium on Saturday, Oct. 18th, 2025. (Anna Haley/The Battalion)

  • Redshirt sophomore running back Rueben Owens II (4) gets taken down during Texas A&M Football’s game against Arkansas at Donald W. Reynolds Razorback Stadium on Saturday, Oct. 18th, 2025. (Anna Haley/The Battalion)

  • Redshirt senior running back Amari Daniels (5) gets taken down during Texas A&M Football’s game against Arkansas at Donald W. Reynolds Razorback Stadium on Saturday, Oct. 18th, 2025. (Anna Haley/The Battalion)

  • Senior cornerback Will Lee III (4) and graduate defensive tackle Albert Regis (17) celebrate during Texas A&M Football’s game against Arkansas at Donald W. Reynolds Razorback Stadium on Saturday, Oct. 18th, 2025. (Anna Haley/The Battalion)

  • Freshman defensive end Marco Jones tackles senior quarterback Taylen Green (10) during Texas A&M football’s game against Arkansas at Donald W. Reynolds Stadium on Saturday, Oct. 18, 2025. (Adriano Espinosa/The Battalion)

    Photo by Adriano Espinosa

  • Sophomore redshirt quarterback Marcel Reed (10) smiles during Texas A&M Football’s game against Arkansas at Donald W. Reynolds Razorback Stadium on Saturday, Oct. 18t, 2025. (Anna Haley/The Battalion)

  • Junior wide receiver KC Concepcion (7) catches a ball flung out of bounds during Texas A&M football’s game against Arkansas at Donald W. Reynolds Stadium on Saturday, Oct. 18, 2025. (Adriano Espinosa/The Battalion)

    Photo by Adriano Espinosa

  • Junior offensive lineman Chase Bisontis (71) blocks senior defensive back Larry Worth III (3) during Texas A&M football’s game against Arkansas at Donald W. Reynolds Stadium on Saturday, Oct. 18, 2025. (Adriano Espinosa/The Battalion)

    Photo by Adriano Espinosa

  • Redshirt sophomore quarterback Marcel Reed (10) runs the ball during Texas A&M football’s game against Arkansas at Donald W. Reynolds Stadium on Saturday, Oct. 18, 2025. (Adriano Espinosa/The Battalion)

    Photo by Adriano Espinosa

  • Sophomore running back Rueben Owens (4) reacts to second rushing touchdown during Texas A&M football’s game against Arkansas at Donald W. Reynolds Stadium on Saturday, Oct. 18, 2025. (Adriano Espinosa/The Battalion)

    Photo by Adriano Espinosa

  • Junior safety Dalton Brooks (25) tackles Arkansas senior running back Mike Washington Jr. (4) during Texas A&M Football’s game against Arkansas at Donald W. Reynolds Razorback Stadium on Saturday, Oct. 18th, 2025. (Anna Haley/The Battalion)

  • Freshman defensive end Marco Jones (10) sacks Arkansas redshirt senior quarterback Taylen Green (10) during Texas A&M Football’s game against Arkansas at Donald W. Reynolds Razorback Stadium on Saturday, Oct. 18th, 2025. (Anna Haley/The Battalion)

  • Sophomore wide receiver Mario Craver (1) loses the ball during Texas A&M Football’s game against Arkansas at Donald W. Reynolds Razorback Stadium on Saturday, Oct. 18th, 2025. (Anna Haley/The Battalion)

  • Sophomore redshirt quarterback Marcel Reed (10) smiles during Texas A&M Football’s game against Arkansas at Donald W. Reynolds Razorback Stadium on Saturday, Oct. 18t, 2025. (Anna Haley/The Battalion)

  • Arkansas scores a touchdown during Texas A&M football’s game against Arkansas at Donald W. Reynolds Stadium on Saturday, Oct. 18, 2025. (Adriano Espinosa/The Battalion)

    Photo by Adriano Espinosa

  • Sophomore wide receiver Ashton Bethel-Roman (3) battles redshirt sophomore defensive back Kani Walker (13) for a pass during Texas A&M football’s game against Arkansas at Donald W. Reynolds Stadium on Saturday, Oct. 18, 2025. (Adriano Espinosa/The Battalion)

    Photo by Adriano Espinosa

  • Boss Hog during Texas A&M football’s game against Arkansas at Donald W. Reynolds Stadium on Saturday, Oct. 18, 2025. (Adriano Espinosa/The Battalion)

    Photo by Adriano Espinosa

  • Graduate running back EJ Smith hurdles Arkansas senior defensive back Caleb Wooden (22) during Texas A&M Football’s game against Arkansas at Donald W. Reynolds Razorback Stadium on Saturday, Oct. 18th, 2025. (Anna Haley/The Battalion)

  • Junior wide receiver KC Concepcion (7) takes a tumble during Texas A&M Football’s game against Arkansas at Donald W. Reynolds Razorback Stadium on Saturday, Oct. 18th, 2025. (Anna Haley/The Battalion)

  • Senior cornerback Will Lee III (4) attempts to escape a tackle during Texas A&M Football’s game against Arkansas at Donald W. Reynolds Razorback Stadium on Saturday, Oct. 18, 2025. (Anna Haley/The Battalion)

    Photo by Anna Haley

  • Graduate offensive lineman Reuban Fatheree II (75) hugs his dad after Texas A&M football’s game against Arkansas at Donald W. Reynolds Stadium on Saturday, Oct. 18, 2025. (Adriano Espinosa/The Battalion)

    Photo by Adriano Espinosa

  • The crowd lights their phones in the fourth quarter during Texas A&M football’s game against Arkansas at Donald W. Reynolds Stadium on Saturday, Oct. 18, 2025. (Adriano Espinosa/The Battalion)

    Photo by Adriano Espinosa

  • Junior wide receiver KC Concepcion (7) high-fives fans after Texas A&M football’s game against Arkansas at Donald W. Reynolds Stadium on Saturday, Oct. 18, 2025. (Adriano Espinosa/The Battalion)

    Photo by Adriano Espinosa

  • Junior wide receiver KC Concepcion (7) sways to the Arkansas Band’s music after Texas A&M football’s game against Arkansas at Donald W. Reynolds Stadium on Saturday, Oct. 18, 2025. (Adriano Espinosa/The Battalion)

    Photo by Adriano Espinosa
Navigate Left
Navigate Right

View Story Comments
Print this Story
Donate to The Battalion
$5880
$8000
Contributed
Our Goal

Your donation will support the student journalists of Texas A&M University - College Station. Your contribution will allow us to purchase equipment and cover our annual website hosting costs, in addition to paying freelance staffers for their work, travel costs for coverage and more!

More to Discover
More in Multimedia
Lgc 0083b
GALLERY: Volleyball vs. Oklahoma
Imgl7400
GALLERY: Soccer vs. Missouri
Imgl3712 2
GALLERY: Football vs. Florida
Midnight yell
GALLERY: Midnight Yell, Florida
598a4550
GALLERY: Baseball vs. TCU
Adri3463
GALLERY: Reveille IX Funeral Service
More in Photo Galleries
Adri3036
GALLERY: Volleyball vs. Kentucky
6f8a9959
GALLERY: Midnight Yell vs. Mississippi State
Missstatecrop (5 of 31)
GALLERY: Football vs. Mississippi State
Soccer vs texas
GALLERY: Soccer vs. Texas
20250926 tamuvsvanderbilt carrascos 2
GALLERY: Volleyball vs. Vanderbilt
598a3229
GALLERY: Football vs. Auburn
Donate to The Battalion
$5880
$8000
Contributed
Our Goal