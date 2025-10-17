GALLERY: Soccer vs. Missouri
Texas A&M soccer took down Missouri 2-1 on Thursday, Oct. 16, 2025. The team travels to face South Carolina, on Sunday, Oct. 19, in Columbia.
October 17, 2025
Freshman forward Holly Storer (21) dribbles the ball downfield during Texas A&M’s game agsinst Missouri at Ellis Field on Thursday Oct. 16, 2025. (Cooper Daniels/The Battalion)
Sophomore midfield Kat Campbell headers the ball during Texas A&M’s game agsinst Missouri at Ellis Field on Thursday Oct. 16, 2025. (Cooper Daniels/The Battalion)
Senior defender Bella Yakel (4) blocks out a defender in persuit of the ball during Texas A&M’s game agsinst Missouri at Ellis Field on Thursday Oct. 16, 2025. (Cooper Daniels/The Battalion)
Redshirt Freshman forward Emma Hoang (2) guards the ball during Texas A&M’s game agsinst Missouri at Ellis Field on Thursday Oct. 16, 2025. (Cooper Daniels/The Battalion)
Redshirt Freshman forward Emma Hoang (2) breaks past a defender during Texas A&M’s game agsinst Missouri at Ellis Field on Thursday Oct. 16, 2025. (Cooper Daniels/The Battalion)
Junior midfield Trinity Buchanan (16) breaks past two defenders during Texas A&M’s game agsinst Missouri at Ellis Field on Thursday Oct. 16, 2025. (Cooper Daniels/The Battalion)
Ellis field during Texas A&M’s game agsinst Missouri on Thursday Oct. 16, 2025. (Cooper Daniels/The Battalion)
Sophomore forward Savannah Hutchins (25) sprints past a defender during Texas A&M’s game agsinst Missouri at Ellis Field on Thursday Oct. 16, 2025. (Cooper Daniels/The Battalion)
Sophomore defender Bella James (3) returns to the sideline at halftime after recieving medical attention during Texas A&M’s game agsinst Missouri at Ellis Field on Thursday Oct. 16, 2025. (Cooper Daniels/The Battalion)
Freshman forward holly Storer throws the ball in to a teammate during Texas A&M’s game agsinst Missouri at Ellis Field on Thursday Oct. 16, 2025. (Cooper Daniels/The Battalion)
Sophomore defender Bella James (3) suffers a head injury after colliding with a Missouri player during Texas A&M’s game agsinst Missouri at Ellis Field on Thursday Oct. 16, 2025. (Cooper Daniels/The Battalion)
Senior defender Bella Yakel (4) boots the ball downfield during Texas A&M’s game agsinst Missouri at Ellis Field on Thursday Oct. 16, 2025. (Cooper Daniels/The Battalion)
Sophomore defender Bella James (3) passes the ball during Texas A&M’s game agsinst Missouri at Ellis Field on Thursday Oct. 16, 2025. (Cooper Daniels/The Battalion)
Junior forward Kaylee Noble (7) celebrates with the sideline after a goal during Texas A&M’s game agsinst Missouri at Ellis Field on Thursday Oct. 16, 2025. (Cooper Daniels/The Battalion)
Security Guard and veteran Lilly O. salutes during the National Anthem during Texas A&M’s game agsinst Missouri at Ellis Field on Thursday Oct. 16, 2025. (Cooper Daniels/The Battalion)
Sophomore forward Shea Ryan (98) bows her head during the indication during Texas A&M’s game agsinst Missouri at Ellis Field on Thursday Oct. 16, 2025. (Cooper Daniels/The Battalion)
Coach G Guerrieri delivers a post game speech to the team during Texas A&M’s game agsinst Missouri at Ellis Field on Thursday Oct. 16, 2025. (Cooper Daniels/The Battalion)
Sophomore defender Hayden Wilson (27) wins a one-on-one battle against a Missouri defender during Texas A&M’s game agsinst Missouri at Ellis Field on Thursday Oct. 16, 2025. (Cooper Daniels/The Battalion)
Sophomore midfield Kat Campbell (8) takes a shin to the face on an attempted header during Texas A&M’s game agsinst Missouri at Ellis Field on Thursday Oct. 16, 2025. (Cooper Daniels/The Battalion)
Redshirt Freshman forward Emma Hoang (2) receives a pass during Texas A&M’s game agsinst Missouri at Ellis Field on Thursday Oct. 16, 2025. (Cooper Daniels/The Battalion)
Graduate midfield Leah Pirro (26) passes the ball to Junior forward Kennedy Clark (10) during Texas A&M’s game agsinst Missouri at Ellis Field on Thursday Oct. 16, 2025. (Cooper Daniels/The Battalion)
Junior forward Kennedy Clark (10) shoots the ball during Texas A&M’s game agsinst Missouri at Ellis Field on Thursday Oct. 16, 2025. (Cooper Daniels/The Battalion)
Freshman forward Holy Storer (21) grins after narrowly missing a goal during Texas A&M’s game agsinst Missouri at Ellis Field on Thursday Oct. 16, 2025. (Cooper Daniels/The Battalion)
Junior forward Trinity Buchanan (16) breaks loose of the defenders during Texas A&M’s game agsinst Missouri at Ellis Field on Thursday Oct. 16, 2025. (Cooper Daniels/The Battalion)
Senior defender Bella Yakel (4) celebrates after scoring the second goal of the game on a penalty kick during Texas A&M’s game agsinst Missouri at Ellis Field on Thursday Oct. 16, 2025. (Cooper Daniels/The Battalion)
Texas A&M forward Holly Storer lunges for the ball during Texas A&M’s game against Missouri at Ellis Field on Thursday, Oct. 16, 2025. (Sarthak Dalal/The Battalion)
Aggies celebrate defender Mia Yakel (4) goal during Texas A&M’s game against Missouri at Ellis Field on Thursday, Oct. 16, 2025. (Sarthak Dalal/The Battalion)
Texas A&M defender Bella Yakel (4) and Missouri forward Mia Devrouax (31) chase down a ball during Texas A&M’s game against Missouri at Ellis Field on Thursday, Oct. 16, 2025. (Sarthak Dalal/The Battalion)
Texas A&M defender Bella James (3) goes up for a ball during Texas A&M’s game against Missouri at Ellis Field on Thursday, Oct. 16, 2025. (Sarthak Dalal/The Battalion)
Texas A&M defender Hattie Patterson (14) and Missouri forward Ana DiMaria (19) during Texas A&M’s game against Missouri at Ellis Field on Thursday, Oct. 16, 2025. (Sarthak Dalal/The Battalion)
Texas A&M forward Kaylee Noble (7) and Missouri defender Callaway Combs (4) chase after ball during Texas A&M’s game against Missouri at Ellis Field on Thursday, Oct. 16, 2025. (Sarthak Dalal/The Battalion)
Texas A&M goalkeeper Sydney Fuller (0) dives during Texas A&M’s game against Missouri at Ellis Field on Thursday, Oct. 16, 2025. (Sarthak Dalal/The Battalion)
Players chase ball during Texas A&M’s game against Missouri at Ellis Field on Thursday, Oct. 16, 2025. (Sarthak Dalal/The Battalion)
Texas A&M defender Emma Hoang (2) defends against Missouri forward Ava Vetter (20) during Texas A&M’s game against Missouri at Ellis Field on Thursday, Oct. 16, 2025. (Sarthak Dalal/The Battalion)
Texas A&M defender Tessa Lavender passes during Texas A&M’s game against Missouri at Ellis Field on Thursday, Oct. 16, 2025. (Sarthak Dalal/The Battalion)
Texas A&M forward Emma Hoang (2) chases after Missouri midfielder Elena Zuchowski (23) during Texas A&M’s game against Missouri at Ellis Field on Thursday, Oct. 16, 2025. (Sarthak Dalal/The Battalion)
Texas A&M forward Emma Hoang goes up for a header against Missouri midfielder Olivia Chianelli (28) and Missouri midfielder Landis Canada (25) during Texas A&M’s game against Missouri at Ellis Field on Thursday, Oct. 16, 2025. (Sarthak Dalal/The Battalion)
Texas A&M midfielder Kat Campbell (8) defends against Missouri midfielder Elena Zuchowski (23) during Texas A&M’s game against Missouri at Ellis Field on Thursday, Oct. 16, 2025. (Sarthak Dalal/The Battalion)
Texas A&M defender Bella Yakel (4) passes to Texas A&M forward Savannah Hutchins (25) during Texas A&M’s game against Missouri at Ellis Field on Thursday, Oct. 16, 2025. (Sarthak Dalal/The Battalion)
Texas A&M defender Tessa Lavender (5) goes up for a header during Texas A&M’s game against Missouri at Ellis Field on Thursday, Oct. 16, 2025. (Sarthak Dalal/The Battalion)
Texas A&M foward Kennedy Clark (10) takes a shot while guarded by Missouri midfielder Olivia Chianelli (28) during Texas A&M’s game against Missouri at Ellis Field on Thursday, Oct. 16, 2025. (Sarthak Dalal/The Battalion)
Texas A&M defender Bella Yakel (4) takes a penalty during Texas A&M’s game against Missouri at Ellis Field on Thursday, Oct. 16, 2025. (Sarthak Dalal/The Battalion)
Texas A&M forward Kennedy Clark (10) during Texas A&M’s game against Missouri at Ellis Field on Thursday, Oct. 16, 2025. (Sarthak Dalal/The Battalion)
Texas A&M forward Kaylee Noble (4) dribbles during Texas A&M’s game against Missouri at Ellis Field on Thursday, Oct. 16, 2025. (Sarthak Dalal/The Battalion)
Aggies celebrate after Texas A&M defender Bella Yakel (4) scores during Texas A&M’s game against Missouri at Ellis Field on Thursday, Oct. 16, 2025. (Sarthak Dalal/The Battalion)
