Cameron Gibson

Cameron Gibson, Senior News Reporter

Cameron Gibson is a physics doctoral student from the United Kingdom. He is a senior news reporter.

All content by Cameron Gibson
The rear of Texas A&M University in Education City, Al Rayyan, Qatar. (Alex Sergeev/Wikimedia Commons)

‘They don’t know our struggles’: Qatar faculty, staff, students face an uncertain future

Cameron Gibson, Senior News Reporter
November 21, 2024
Prescription drug abuse is a serious problem among students.

Nanotechnology, cells, drugs: Researchers seek to prevent mitochondria damage

Cameron Gibson, Senior News Reporter
November 15, 2024
Sociology professor Dr. Stjepan Mestrovic lectures to his Sociology of War Crimes class in the Bright Building on Tuesday, Oct. 1, 2024. (Isabel Lubrano/The Battalion)

Expert witness discusses Abu Ghraib trials

Cameron Gibson, Senior News Reporter
October 3, 2024
Turning Point USA will host former U.S. Secretary of Housing and Urban Development Ben Carson on April 18. (Photo via Gage Skidmore/Flickr/CC BY-SA 2.0 DEED)

Turning Point USA to host Ben Carson

Cameron Gibson, News Reporter
April 8, 2024
Nancy Plakey-Videla stands in Evans Library on Tuesday, Feb. 6, 2024.(Abdurahman Azeez/The Battalion)

A&M professors discuss Texas border policies, legal clashes with federal government

Cameron Gibson, News Reporter
March 28, 2024
Gov. Greg Abbott speaks during his visit to College Station to endorse House District 14 candidate Paul Dyson at Pebble Creek Country Club on Tuesday, Feb. 13, 2024.

Gov. Abbott visits College Station for Dyson’s campaign rally

Cameron Gibson, News Reporter
February 14, 2024
The Student Senate meets on Wednesday, Jan. 24, 2024 at the John K. Koldus Student Services Building.

A&M’s Student Senate searches for 16 new senators

Cameron Gibson, News Reporter
January 24, 2024
Professor Tatiana Erukhimova explains the logistics of running the outreach events on Thursday Nov. 16, 2023.

Scientists look to spark excitement during free Physics & Engineering festival

Cameron Gibson, News Writer
January 21, 2024
