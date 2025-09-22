GALLERY: Volleyball vs. Southeastern Louisiana
After two hard-fought losses in Fort Worth, Texas, the Aggies return to Reed Arena to face the Southeastern Louisiana Lions in 3 sets of volleyball. Winning the first 3 sets, the Aggies set the pace and started a 3-game series strong going into the weekend, continuing 3-0 3-0 across their next two matches. Beginning SEC play on Wednesday, September 26, the Aggies prepare for Mizzou after 3 decisive wins at home.
September 22, 2025
Senior middle blocker Ifenna Cos-Okpalla (1) during Texas A&M vs. Southeastern Louisiana at Reed Arena on Thursday, Sept. 18, 2025. (Anna Haley/The Battalion)
Players enter the court before Texas A&M vs. Southeastern Louisiana at Reed Arena on Thursday, Sept. 18, 2025. (Anna Haley/The Battalion)
Senior outside hitter Emily Hellmuth (4) during Texas A&M vs. Southeastern Louisiana at Reed Arena on Thursday, Sept. 18, 2025. (Anna Haley/The Battalion)
Freshman defensive specialist Addi Applegate (2) serves the ball during Texas A&M vs. Southeastern Louisiana at Reed Arena on Thursday, Sept. 18, 2025. (Anna Haley/The Battalion)
Freshman setter Kirra Musgrove (14) sets the ball during Texas A&M vs. Southeastern Louisiana at Reed Arena on Thursday, Sept. 18, 2025. (Anna Haley/The Battalion)
Senior middle blocker Ifenna Cos-Okpalla (1) spikes the ball during Texas A&M vs. Southeastern Louisiana at Reed Arena on Thursday, Sept. 18, 2025. (Anna Haley/The Battalion)
Players celebrate during Texas A&M vs. Southeastern Louisiana at Reed Arena on Thursday, Sept. 18, 2025. (Anna Haley/The Battalion)
Senior middle blocker Ifenna Cos-Okpalla (1) and Senior setter Maddie Waak (16) block the ball during Texas A&M vs. Southeastern Louisiana at Reed Arena on Thursday, Sept. 18, 2025. (Anna Haley/The Battalion)
Senior liber Ava Underwood (12) digs the ball during Texas A&M vs. Southeastern Louisiana at Reed Arena on Thursday, Sept. 18, 2025. (Anna Haley/The Battalion)
Senior opposite Logan Lednicky (9) spikes the ball during Texas A&M vs. Southeastern Louisiana at Reed Arena on Thursday, Sept. 18, 2025. (Anna Haley/The Battalion)
Players gather at the bench for a timeout during Texas A&M vs. Southeastern Louisiana at Reed Arena on Thursday, Sept. 18, 2025. (Anna Haley/The Battalion)
Freshman defensive specialist Addi Applegate (2) and Senior outside hitter Taylor Humphrey (11) go to dig the ball during Texas A&M vs. Southeastern Louisiana at Reed Arena on Thursday, Sept. 18, 2025. (Anna Haley/The Battalion)
Senior opposite Logan Lednicky (9) eyes the ball during Texas A&M vs. Southeastern Louisiana at Reed Arena on Thursday, Sept. 18, 2025. (Anna Haley/The Battalion)
Reed Arena during Texas A&M vs. Southeastern Louisiana at Reed Arena on Thursday, Sept. 18, 2025. (Anna Haley/The Battalion)
Players celebrate during Texas A&M vs. Southeastern Louisiana at Reed Arena on Thursday, Sept. 18, 2025. (Anna Haley/The Battalion)
Reed Arena during Texas A&M vs. Southeastern Louisiana at Reed Arena on Thursday, Sept. 18, 2025. (Anna Haley/The Battalion)
Senior middle blocker Ifenna Cos-Okpalla (1) and Senior opposite Logan Lednicky (9) block the ball during Texas A&M vs. Southeastern Louisiana at Reed Arena on Thursday, Sept. 18, 2025. (Anna Haley/The Battalion)
Senior opposite Logan Lednicky (9) joins the crowd to saw ’em off after Texas A&M vs. Southeastern Louisiana at Reed Arena on Thursday, Sept. 18, 2025. (Anna Haley/The Battalion)
Your donation will support the student journalists of Texas A&M University - College Station. Your contribution will allow us to purchase equipment and cover our annual website hosting costs, in addition to paying freelance staffers for their work, travel costs for coverage and more!
Donate