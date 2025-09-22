The Student News Site of Texas A&M University - College Station

GALLERY: Volleyball vs. Southeastern Louisiana

After two hard-fought losses in Fort Worth, Texas, the Aggies return to Reed Arena to face the Southeastern Louisiana Lions in 3 sets of volleyball. Winning the first 3 sets, the Aggies set the pace and started a 3-game series strong going into the weekend, continuing 3-0 3-0 across their next two matches. Beginning SEC play on Wednesday, September 26, the Aggies prepare for Mizzou after 3 decisive wins at home.
Anna Haley, Photographer
September 22, 2025

  • Senior middle blocker Ifenna Cos-Okpalla (1) during Texas A&M vs. Southeastern Louisiana at Reed Arena on Thursday, Sept. 18, 2025. (Anna Haley/The Battalion)

    Photo by Anna Haley

  • Players enter the court before Texas A&M vs. Southeastern Louisiana at Reed Arena on Thursday, Sept. 18, 2025. (Anna Haley/The Battalion)

    Photo by Anna Haley

  • Senior outside hitter Emily Hellmuth (4) during Texas A&M vs. Southeastern Louisiana at Reed Arena on Thursday, Sept. 18, 2025. (Anna Haley/The Battalion)

    Photo by Anna Haley

  • Freshman defensive specialist Addi Applegate (2) serves the ball during Texas A&M vs. Southeastern Louisiana at Reed Arena on Thursday, Sept. 18, 2025. (Anna Haley/The Battalion)

    Photo by Anna Haley

  • Freshman setter Kirra Musgrove (14) sets the ball during Texas A&M vs. Southeastern Louisiana at Reed Arena on Thursday, Sept. 18, 2025. (Anna Haley/The Battalion)

    Photo by Anna Haley

  • Senior middle blocker Ifenna Cos-Okpalla (1) spikes the ball during Texas A&M vs. Southeastern Louisiana at Reed Arena on Thursday, Sept. 18, 2025. (Anna Haley/The Battalion)

    Photo by Anna Haley

  • Players celebrate during Texas A&M vs. Southeastern Louisiana at Reed Arena on Thursday, Sept. 18, 2025. (Anna Haley/The Battalion)

    Photo by Anna Haley

  • Senior middle blocker Ifenna Cos-Okpalla (1) and Senior setter Maddie Waak (16) block the ball during Texas A&M vs. Southeastern Louisiana at Reed Arena on Thursday, Sept. 18, 2025. (Anna Haley/The Battalion)

    Photo by Anna Haley

  • Senior liber Ava Underwood (12) digs the ball during Texas A&M vs. Southeastern Louisiana at Reed Arena on Thursday, Sept. 18, 2025. (Anna Haley/The Battalion)

    Photo by Anna Haley

  • Senior opposite Logan Lednicky (9) spikes the ball during Texas A&M vs. Southeastern Louisiana at Reed Arena on Thursday, Sept. 18, 2025. (Anna Haley/The Battalion)

    Photo by Anna Haley

  • Players gather at the bench for a timeout during Texas A&M vs. Southeastern Louisiana at Reed Arena on Thursday, Sept. 18, 2025. (Anna Haley/The Battalion)

    Photo by Anna Haley

  • Freshman defensive specialist Addi Applegate (2) and Senior outside hitter Taylor Humphrey (11) go to dig the ball during Texas A&M vs. Southeastern Louisiana at Reed Arena on Thursday, Sept. 18, 2025. (Anna Haley/The Battalion)

    Photo by Anna Haley

  • Senior opposite Logan Lednicky (9) eyes the ball during Texas A&M vs. Southeastern Louisiana at Reed Arena on Thursday, Sept. 18, 2025. (Anna Haley/The Battalion)

    Photo by Anna Haley

  • Reed Arena during Texas A&M vs. Southeastern Louisiana at Reed Arena on Thursday, Sept. 18, 2025. (Anna Haley/The Battalion)

    Photo by Anna Haley

  • Players celebrate during Texas A&M vs. Southeastern Louisiana at Reed Arena on Thursday, Sept. 18, 2025. (Anna Haley/The Battalion)

    Photo by Anna Haley

  • Reed Arena during Texas A&M vs. Southeastern Louisiana at Reed Arena on Thursday, Sept. 18, 2025. (Anna Haley/The Battalion)

    Photo by Anna Haley

  • Senior middle blocker Ifenna Cos-Okpalla (1) and Senior opposite Logan Lednicky (9) block the ball during Texas A&M vs. Southeastern Louisiana at Reed Arena on Thursday, Sept. 18, 2025. (Anna Haley/The Battalion)

    Photo by Anna Haley

  • Senior opposite Logan Lednicky (9) joins the crowd to saw ’em off after Texas A&M vs. Southeastern Louisiana at Reed Arena on Thursday, Sept. 18, 2025. (Anna Haley/The Battalion)

    Photo by Anna Haley
