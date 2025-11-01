GALLERY: Volleyball vs. Texas
Texas A&M volleyball took down number 2 ranked Texas in the Lone Star Showdown 3-2 on Friday, Oct. 31, 2025. The Aggies’ travel to Tennessee to face the Volunteers on Sunday, Nov. 2, at Thompson-Boling Arena.
November 1, 2025
Reed Arena during Texas A&M’s game against Texas on Friday, Oct. 31, 2025. (Cooper Daniels/The Battalion)
A young fan holds up a sign during Texas A&M’s volleyball game vs. Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (CJ Smith/The Battalion)
Senior Opposite hitter Logan Lednicky (9) runs out onto the court during Texas A&M’s game against Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (Cooper Daniels/The Battalion)
A longhorn skeleton with the horns sawed off during Texas A&M’s game against Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (Cooper Daniels/The Battalion)
Fans hold up BTHO papers during Texas A&M’s game against Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (Cooper Daniels/The Battalion)
Senior lobero Tatum Thomas (3) recieves a serve during Texas A&M’s game against Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (Cooper Daniels/The Battalion)
Senior lobero Tatum Thomas (3) celebrates a point during Texas A&M’s game against Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (Cooper Daniels/The Battalion)
Senior setter Maddie Waak (16) attempts a block during Texas A&M’s volleyball game vs. Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (CJ Smith/The Battalion)
Sophomore outside hitter Kyndal Stowers (37) prepares to serve the ball during Texas A&M’s game against Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (Cooper Daniels/The Battalion)
Sophomore outside hitter Kyndal Stowers (37) serves the ball during Texas A&M’s game against Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (Cooper Daniels/The Battalion)
Sophomore outside hitter Kyndal Stowers (37) spikes the ball during Texas A&M’s game against Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (Cooper Daniels/The Battalion)
Sophomore outside hitter Kyndal Stowers (37) prepares to hit the ball during Texas A&M’s volleyball game vs. Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (CJ Smith/The Battalion)
Senior outside hitter Emily Hellmuth (4) reacts during Texas A&M’s volleyball game vs. Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (CJ Smith/The Battalion)
The Aggie bench reacting during Texas A&M’s volleyball game vs. Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (CJ Smith/The Battalion)
Sophomore outside hitter Kyndal Stowers (37) reacts during Texas A&M’s volleyball game vs. Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (CJ Smith/The Battalion)
Senior Opposite hitter Logan Lednicky (9) celebrates a point during Texas A&M’s game against Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (Cooper Daniels/The Battalion)
A member of the Texas A&M dance team performs between sets during Texas A&M’s game against Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (Cooper Daniels/The Battalion)
Sophomore outside hitter Kyndal Stowers (37) spikes the ball during Texas A&M’s game against Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (Cooper Daniels/The Battalion)
The Aggies celebrate a point during Texas A&M’s game against Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (Cooper Daniels/The Battalion)
Sophomore outside hitter Kyndal Stowers (37) hits the ball during Texas A&M’s volleyball game vs. Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (CJ Smith/The Battalion)
Senior libero Ava Underwood (12) reacts during Texas A&M’s volleyball game vs. Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (CJ Smith/The Battalion)
Freshman lobero Addie Applegate (2) celebrates a point during Texas A&M’s game against Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (Cooper Daniels/The Battalion)
Sophomore outside hitter Kyndal Stowers (37) hits the ball during Texas A&M’s volleyball game vs. Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (CJ Smith/The Battalion)
Fans throws a horns down during Texas A&M’s game against Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (Cooper Daniels/The Battalion)
Sophomore outside hitter Kyndal Stowers (37) spikes the ball during Texas A&M’s game against Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (Cooper Daniels/The Battalion)
Sophomore outside hitter Kyndal Stowers (37), freshman outside hitter Megan Fitch (20), senior libero Ava Underwood (12) react during Texas A&M’s volleyball game vs. Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (CJ Smith/The Battalion)
Senior setter Maddie Waak (16) celebrates a point during Texas A&M’s game against Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (Cooper Daniels/The Battalion)
Fans react after the winning the first set during Texas A&M’s volleyball game vs. Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (CJ Smith/The Battalion)
Sophomore outside hitter Kyndal Stowers (34) and senior middle blocker Morgan Perkins (21) get a block during Texas A&M’s volleyball game vs. Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (CJ Smith/The Battalion)
Senior Opposite hitter Logan Lednicky (9) celebrates a point during Texas A&M’s game against Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (Cooper Daniels/The Battalion)
Senior Opposite hitter Logan Lednicky (9) spikes the ball during Texas A&M’s game against Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (Cooper Daniels/The Battalion)
Senior Opposite hitter Logan Lednicky (9) and Senior middle blocker Ifenna Cos-Okpalla (1) blocks a spike during Texas A&M’s game against Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (Cooper Daniels/The Battalion)
The Aggies bench react during Texas A&M’s volleyball game vs. Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (CJ Smith/The Battalion)
Head Coach Jamie Morrison during Texas A&M’s volleyball game vs. Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (CJ Smith/The Battalion)
Senior opposite hitter Logan Lednicky (9) and senior middle blocker Ifenna Cos-Okpalla (1) get a block during Texas A&M’s volleyball game vs. Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (CJ Smith/The Battalion)
Senior libero Tatum Thomas (3) dives for a ball during Texas A&M’s volleyball game vs. Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (CJ Smith/The Battalion)
Sophomore outside hitter Kyndal Stowers (37) reacts after a point during Texas A&M’s volleyball game vs. Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (CJ Smith/The Battalion)
Senior outside hitter Emily Hellmuth (4) hits the ball over the net during Texas A&M’s game against Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (Cooper Daniels/The Battalion)
Head Coach Jamie Morrison reacts during Texas A&M’s volleyball game vs. Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (CJ Smith/The Battalion)
Senior libero Ava Underwood (12) dives for a ball during Texas A&M’s volleyball game vs. Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (CJ Smith/The Battalion)
Senior opposite hitter Logan Lednicky (9) reacts during Texas A&M’s volleyball game vs. Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (CJ Smith/The Battalion)
Head Coach Jamie Morrison reacts during Texas A&M’s volleyball game vs. Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (CJ Smith/The Battalion)
Senior setter Maddie Waak (16) and senior middle blocker Morgan Perkins (21) go for a block during Texas A&M’s volleyball game vs. Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (CJ Smith/The Battalion)
Junior setter Margot Manning (10) sets the ball during Texas A&M’s game against Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (Cooper Daniels/The Battalion)
Senior libero Ava Underwood (12) jumps into senior outide hitter Logan Lednicky (9) arms after Texas A&M’s game vs.
Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (Cooper Daniels/The Battalion)
Fans react to the final point during Texas A&M’s volleyball game vs. Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (CJ Smith/The Battalion)
Fans react to the final point during Texas A&M’s volleyball game vs. Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (CJ Smith/The Battalion)
The Texas A&M volleyball celebrates winning the Lone Star Showdown game vs. Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (Cooper Daniels/The Battalion)
Head Coach Jamie Morrison Saws ‘Em Off with the student section vs. Texas A&M’s volleyball game against Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (CJ Smith/The Battalion)
Freshman setter Kierra Musgroves (14) and Freshman outside hitter Megan Fitch (20) join the fans for the War Hymn after Texas A&M’s game against Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (Cooper Daniels/The Battalion)
Head Coach Jamie Morrison joins the student section for the War Hymn vs. Texas A&M’s volleyball game against Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (CJ Smith/The Battalion)
Junior Yell Leader Josh Brewton reacts after Texas A&M’s volleyball game vs. Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (CJ Smith/The Battalion)
Freshman outside hitter Amaré Hernandez (8) hugs freshman setter Kirra Musgrove (14) after Texas A&M’s volleyball game vs. Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (CJ Smith/The Battalion)
Senior Yell Leader Luke Widener throws a horns down and waves good bye to opposing fans after Texas A&M’s volleyball game vs. Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (CJ Smith/The Battalion)
The Texas A&M volleyball celebrates winning the Lone Star Showdown game verses
Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (Cooper Daniels/The Battalion)
Your donation will support the student journalists of Texas A&M University - College Station. Your contribution will allow us to purchase equipment and cover our annual website hosting costs, in addition to paying freelance staffers for their work, travel costs for coverage and more!
Donate