GALLERY: Volleyball vs. Texas

Texas A&M volleyball took down number 2 ranked Texas in the Lone Star Showdown 3-2 on Friday, Oct. 31, 2025. The Aggies’ travel to Tennessee to face the Volunteers on Sunday, Nov. 2, at Thompson-Boling Arena.
CJ Smith and Cooper Daniels
November 1, 2025

  • Reed Arena during Texas A&M’s game against Texas on Friday, Oct. 31, 2025. (Cooper Daniels/The Battalion)

    Photo by Cooper Daniels

  • A young fan holds up a sign during Texas A&M’s volleyball game vs. Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (CJ Smith/The Battalion)

    Photo by CJ Smith

  • Senior Opposite hitter Logan Lednicky (9) runs out onto the court during Texas A&M’s game against Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (Cooper Daniels/The Battalion)

    Photo by Cooper Daniels

  • A longhorn skeleton with the horns sawed off during Texas A&M’s game against Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (Cooper Daniels/The Battalion)

    Photo by Cooper Daniels

  • Fans hold up BTHO papers during Texas A&M’s game against Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (Cooper Daniels/The Battalion)

    Photo by Cooper Daniels

  • Senior lobero Tatum Thomas (3) recieves a serve during Texas A&M’s game against Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (Cooper Daniels/The Battalion)

    Photo by Cooper Daniels

  • Senior lobero Tatum Thomas (3) celebrates a point during Texas A&M’s game against Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (Cooper Daniels/The Battalion)

    Photo by Cooper Daniels

  • Senior setter Maddie Waak (16) attempts a block during Texas A&M’s volleyball game vs. Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (CJ Smith/The Battalion)

    Photo by CJ Smith

  • Sophomore outside hitter Kyndal Stowers (37) prepares to serve the ball during Texas A&M’s game against Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (Cooper Daniels/The Battalion)

    Photo by Cooper Daniels

  • Sophomore outside hitter Kyndal Stowers (37) serves the ball during Texas A&M’s game against Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (Cooper Daniels/The Battalion)

    Photo by Cooper Daniels

  • Sophomore outside hitter Kyndal Stowers (37) spikes the ball during Texas A&M’s game against Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (Cooper Daniels/The Battalion)

    Photo by Cooper Daniels

  • Sophomore outside hitter Kyndal Stowers (37) prepares to hit the ball during Texas A&M’s volleyball game vs. Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (CJ Smith/The Battalion)

    Photo by CJ Smith

  • Senior outside hitter Emily Hellmuth (4) reacts during Texas A&M’s volleyball game vs. Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (CJ Smith/The Battalion)

    Photo by CJ Smith

  • The Aggie bench reacting during Texas A&M’s volleyball game vs. Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (CJ Smith/The Battalion)

    Photo by CJ Smith

  • Sophomore outside hitter Kyndal Stowers (37) reacts during Texas A&M’s volleyball game vs. Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (CJ Smith/The Battalion)

    Photo by CJ Smith

  • Senior Opposite hitter Logan Lednicky (9) celebrates a point during Texas A&M’s game against Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (Cooper Daniels/The Battalion)

    Photo by Cooper Daniels

  • A member of the Texas A&M dance team performs between sets during Texas A&M’s game against Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (Cooper Daniels/The Battalion)

    Photo by Cooper Daniels

  • Sophomore outside hitter Kyndal Stowers (37) spikes the ball during Texas A&M’s game against Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (Cooper Daniels/The Battalion)

    Photo by Cooper Daniels

  • The Aggies celebrate a point during Texas A&M’s game against Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (Cooper Daniels/The Battalion)

    Photo by Cooper Daniels

  • Sophomore outside hitter Kyndal Stowers (37) hits the ball during Texas A&M’s volleyball game vs. Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (CJ Smith/The Battalion)

    Photo by CJ Smith

  • Senior libero Ava Underwood (12) reacts during Texas A&M’s volleyball game vs. Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (CJ Smith/The Battalion)

    Photo by CJ Smith

  • Freshman lobero Addie Applegate (2) celebrates a point during Texas A&M’s game against Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (Cooper Daniels/The Battalion)

    Photo by Cooper Daniels

  • Sophomore outside hitter Kyndal Stowers (37) hits the ball during Texas A&M’s volleyball game vs. Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (CJ Smith/The Battalion)

    Photo by CJ Smith

  • Fans throws a horns down during Texas A&M’s game against Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (Cooper Daniels/The Battalion)

    Photo by Cooper Daniels

  • Sophomore outside hitter Kyndal Stowers (37) spikes the ball during Texas A&M’s game against Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (Cooper Daniels/The Battalion)

    Photo by Cooper Daniels

  • Sophomore outside hitter Kyndal Stowers (37), freshman outside hitter Megan Fitch (20), senior libero Ava Underwood (12) react during Texas A&M’s volleyball game vs. Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (CJ Smith/The Battalion)

    Photo by CJ Smith

  • Senior setter Maddie Waak (16) celebrates a point during Texas A&M’s game against Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (Cooper Daniels/The Battalion)

    Photo by Cooper Daniels

  • Fans react after the winning the first set during Texas A&M’s volleyball game vs. Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (CJ Smith/The Battalion)

    Photo by CJ Smith

  • Sophomore outside hitter Kyndal Stowers (34) and senior middle blocker Morgan Perkins (21) get a block during Texas A&M’s volleyball game vs. Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (CJ Smith/The Battalion)

    Photo by CJ Smith

  • Senior Opposite hitter Logan Lednicky (9) celebrates a point during Texas A&M’s game against Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (Cooper Daniels/The Battalion)

    Photo by Cooper Daniels

  • Senior Opposite hitter Logan Lednicky (9) spikes the ball during Texas A&M’s game against Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (Cooper Daniels/The Battalion)

    Photo by Cooper Daniels

  • Senior Opposite hitter Logan Lednicky (9) and Senior middle blocker Ifenna Cos-Okpalla (1) blocks a spike during Texas A&M’s game against Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (Cooper Daniels/The Battalion)

    Photo by Cooper Daniels

  • The Aggies bench react during Texas A&M’s volleyball game vs. Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (CJ Smith/The Battalion)

    Photo by CJ Smith

  • Head Coach Jamie Morrison during Texas A&M’s volleyball game vs. Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (CJ Smith/The Battalion)

    Photo by CJ Smith

  • Senior opposite hitter Logan Lednicky (9) and senior middle blocker Ifenna Cos-Okpalla (1) get a block during Texas A&M’s volleyball game vs. Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (CJ Smith/The Battalion)

    Photo by CJ Smith

  • Senior libero Tatum Thomas (3) dives for a ball during Texas A&M’s volleyball game vs. Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (CJ Smith/The Battalion)

    Photo by CJ Smith

  • Sophomore outside hitter Kyndal Stowers (37) reacts after a point during Texas A&M’s volleyball game vs. Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (CJ Smith/The Battalion)

    Photo by CJ Smith

  • Senior outside hitter Emily Hellmuth (4) hits the ball over the net during Texas A&M’s game against Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (Cooper Daniels/The Battalion)

    Photo by Cooper Daniels

  • Head Coach Jamie Morrison reacts during Texas A&M’s volleyball game vs. Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (CJ Smith/The Battalion)

    Photo by CJ Smith

  • Senior libero Ava Underwood (12) dives for a ball during Texas A&M’s volleyball game vs. Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (CJ Smith/The Battalion)

    Photo by CJ Smith

  • Senior opposite hitter Logan Lednicky (9) reacts during Texas A&M’s volleyball game vs. Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (CJ Smith/The Battalion)

    Photo by CJ Smith

  • Head Coach Jamie Morrison reacts during Texas A&M’s volleyball game vs. Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (CJ Smith/The Battalion)

    Photo by CJ Smith

  • Senior setter Maddie Waak (16) and senior middle blocker Morgan Perkins (21) go for a block during Texas A&M’s volleyball game vs. Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (CJ Smith/The Battalion)

    Photo by CJ Smith

  • Junior setter Margot Manning (10) sets the ball during Texas A&M’s game against Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (Cooper Daniels/The Battalion)

    Photo by Cooper Daniels

  • Senior libero Ava Underwood (12) jumps into senior outide hitter Logan Lednicky (9) arms after Texas A&M’s game vs. Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (Cooper Daniels/The Battalion)

    Photo by Cooper Daniels

  • Fans react to the final point during Texas A&M’s volleyball game vs. Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (CJ Smith/The Battalion)

    Photo by CJ Smith

  • Fans react to the final point during Texas A&M’s volleyball game vs. Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (CJ Smith/The Battalion)

    Photo by CJ Smith

  • The Texas A&M volleyball celebrates winning the Lone Star Showdown game vs. Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (Cooper Daniels/The Battalion)

    Photo by Cooper Daniels

  • Head Coach Jamie Morrison Saws ‘Em Off with the student section vs. Texas A&M’s volleyball game against Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (CJ Smith/The Battalion)

    Photo by CJ Smith

  • Freshman setter Kierra Musgroves (14) and Freshman outside hitter Megan Fitch (20) join the fans for the War Hymn after Texas A&M’s game against Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (Cooper Daniels/The Battalion)

    Photo by Cooper Daniels

  • Head Coach Jamie Morrison joins the student section for the War Hymn vs. Texas A&M’s volleyball game against Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (CJ Smith/The Battalion)

    Photo by CJ Smith

  • Junior Yell Leader Josh Brewton reacts after Texas A&M’s volleyball game vs. Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (CJ Smith/The Battalion)

    Photo by CJ Smith

  • Freshman outside hitter Amaré Hernandez (8) hugs freshman setter Kirra Musgrove (14) after Texas A&M’s volleyball game vs. Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (CJ Smith/The Battalion)

    Photo by CJ Smith

  • Senior Yell Leader Luke Widener throws a horns down and waves good bye to opposing fans after Texas A&M’s volleyball game vs. Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (CJ Smith/The Battalion)

    Photo by CJ Smith

  • The Texas A&M volleyball celebrates winning the Lone Star Showdown game verses Texas at Reed Arena on Friday, Oct. 31, 2025. (Cooper Daniels/The Battalion)

    Photo by Cooper Daniels
