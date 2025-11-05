The Student News Site of Texas A&M University - College Station

GALLERY: Women’s Basketball vs. A&M-Corpus Christi

In their 2025-26 season opener, Texas A&M defeated the A&M-Corpus Christi Islanders 81-43 at Reed Arena on Wednesday, Nov. 5, 2025. The Maroon and White’s next home matchup will be against the Tarleton Texans on Thursday, Nov. 13, at 11 a.m.
Taylor Barnett, Photographer
November 5, 2025

  • Two Aggie fans before Texas A&M’s game against A&M-Corpus Christi at Reed Arena on Wednesday, Nov. 5, 2025 (Taylor Barnett/ The Battalion).

    Photo by Taylor Barnett

  • Texas A&M guard Salese Blow (25) guards an Islander during Texas A&M’s game against A&M-Corpus Christi at Reed Arena on Wednesday, Nov. 5, 2025 (Taylor Barnett/ The Battalion).

    Photo by Taylor Barnett

  • Texas A&M head coach Joni Taylor and guard Ny’Ceara Pryor (1) interact during Texas A&M’s game against A&M-Corpus Christi at Reed Arena on Wednesday, Nov. 5, 2025 (Taylor Barnett/ The Battalion).

    Photo by Taylor Barnett

  • Texas A&M guard Salese Blow (25) smacks the floor of the court during Texas A&M’s game against A&M-Corpus Christi at Reed Arena on Wednesday, Nov. 5, 2025 (Taylor Barnett/ The Battalion).

    Photo by Taylor Barnett

  • Texas A&M guard Ny’Ceara Pryor (1) signals during Texas A&M’s game against A&M-Corpus Christi at Reed Arena on Wednesday, Nov. 5, 2025 (Taylor Barnett/ The Battalion).

    Photo by Taylor Barnett

  • Texas A&M forward Fatmata Jnneh (44) guards an Islander during Texas A&M’s game against A&M-Corpus Christi at Reed Arena on Wednesday, Nov. 5, 2025 (Taylor Barnett/ The Battalion).

    Photo by Taylor Barnett

  • Texas A&M guard Ny’Ceara Pryor (1) during Texas A&M’s game against A&M-Corpus Christi at Reed Arena on Wednesday, Nov. 5, 2025 (Taylor Barnett/ The Battalion).

    Photo by Taylor Barnett

  • Texas A&M center Emerald Parker (24) looks up toward the basket during Texas A&M’s game against A&M-Corpus Christi at Reed Arena on Wednesday, Nov. 5, 2025 (Taylor Barnett/ The Battalion).

    Photo by Taylor Barnett

  • Texas A&M forward Fatmata Jnneh (44) looks up toward the basket during Texas A&M’s game against A&M-Corpus Christi at Reed Arena on Wednesday, Nov. 5, 2025 (Taylor Barnett/ The Battalion).

    Photo by Taylor Barnett

  • Texas A&M forward Vanessa Saidu (5) battles with an Islander for possession of the ball during Texas A&M’s game against A&M-Corpus Christi at Reed Arena on Wednesday, Nov. 5, 2025 (Taylor Barnett/ The Battalion).

    Photo by Taylor Barnett

  • Texas A&M guard Janae Kent (20) jumps up to shoot the ball during Texas A&M’s game against A&M-Corpus Christi at Reed Arena on Wednesday, Nov. 5, 2025 (Taylor Barnett/ The Battalion).

    Photo by Taylor Barnett

  • Texas A&M guard Jordan Webster (6) stares down an Islander during Texas A&M’s game against A&M-Corpus Christi at Reed Arena on Wednesday, Nov. 5, 2025 (Taylor Barnett/ The Battalion).

    Photo by Taylor Barnett

  • Texas A&M guard Ny’Ceara Pryor (1) throws a 3-pointer during Texas A&M’s game against A&M-Corpus Christi at Reed Arena on Wednesday, Nov. 5, 2025 (Taylor Barnett/ The Battalion).

    Photo by Taylor Barnett

  • Texas A&M guard Ny’Ceara Pryor (1) reacts during Texas A&M’s game against A&M-Corpus Christi at Reed Arena on Wednesday, Nov. 5, 2025 (Taylor Barnett/ The Battalion).

    Photo by Taylor Barnett

  • Texas A&M guard Ny’Ceara Pryor (1) dribbles the ball during Texas A&M’s game against A&M-Corpus Christi at Reed Arena on Wednesday, Nov. 5, 2025 (Taylor Barnett/ The Battalion).

    Photo by Taylor Barnett

  • Texas A&M guard Chaney Spencer (4) signals during Texas A&M’s game against A&M-Corpus Christi at Reed Arena on Wednesday, Nov. 5, 2025 (Taylor Barnett/ The Battalion).

    Photo by Taylor Barnett

  • Texas A&M guard Pien Steenbergen (7) looks intensely at the ball while attempting a layup during Texas A&M’s game against A&M-Corpus Christi at Reed Arena on Wednesday, Nov. 5, 2025 (Taylor Barnett/ The Battalion).

    Photo by Taylor Barnett

  • The Aggies celebrate their win over the Islanders after Texas A&M’s game against A&M-Corpus Christi at Reed Arena on Wednesday, Nov. 5, 2025 (Taylor Barnett/ The Battalion).

    Photo by Taylor Barnett

  • The Aggies celebrate their win over the Islanders after Texas A&M’s game against A&M-Corpus Christi at Reed Arena on Wednesday, Nov. 5, 2025 (Taylor Barnett/ The Battalion).

    Photo by Taylor Barnett
